Trump Nicki Minaj'ın kalçalarına dikkat çekti! Ayağa kalkmasını istedi

Rapçi Nicki Minaj, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçim kampanyası mitinginde sahneye çıktı. Minaj, pazar günü düzenlenen etkinlikte Trump'tan fiziğine yönelik iltifatlar da aldı.

Trump sahnede, rapçinin kalçalarına dikkat çekti. Trump konuşmasında “Bu arada, az önce güzel bir kıç gördüm. Nicki Minaj. Onu fark etmemek zor” dedi.

Kalabalığın tezahüratları arasında Minaj'dan ayağa kalkmasını isteyen Trump, yaptığı yorumdan dolayı Minaj'ın “alınmamış olmasını umduğunu” da sözlerine ekledi.

Trump'ın Minaj'a yönelik bu iltifatı sosyal medyada hızla yayıldı.

Kalabalığa hitap eden Minaj, “Başkan Trump, her zaman yanınızda olmak benim için bir onur. Sizi sonsuza kadar desteklemeye devam edeceğim” dedi. Ardından, “Yeniden aday olursanız sizi yine destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan miting öncesinde Nicki Minaj'ın Trump ile birlikte başkanlık uçağı Air Force One'da Michigan'a seyahat ettiği öğrenildi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, uçakta Minaj'ın da yer aldığı bir video paylaştı.