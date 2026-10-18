Tuvana Türkay o sette ortaya çıktı! Hayranları heyecanlandı

Son olarak Teşkilat'ın Kate'i olarak ekran karşısında olan Tuvana Türkay diziden ayrıldıktan sonra gözlerden uzak kaldı. Bir süredir projeleri değerlendiren oyuncu kararını verdi.

Tuvana Türkay, Sarp Levendoğlu ve Hande Subaşı’nı buluşturan Kasabanın Gülleri filminde yer alacak. Film hafta içi sete çıkacak.

Tuvana Türkay; Celil Murat Sarı’nın yöneteceği MTN Medya imzalı romantik komedi türündeki filmin okuma provasında ortaya çıktı.

Yıllar sonra anneannelerinden miras kaldığını düşündükleri evde buluşan dört kuzenin hikâyesini konu alan filmde başarılı oyuncular yer alıyor.



Tuvana Türkay’ın “Su”, Sarp Levendoğlu’nın “Demir” ve Hande Subaşı’nun “Gülbahçe” rollerine hayat vereceği filmin oyuncu kadrosunda Deniz Oral, Sadi Celil Cengiz, Erdem Akakçe, Seher Terzi, Tutku Akbayrak, Bihter Dinçel, Eren Can Vurucu, Barış Yıldız, Ferda Işıl , Zümre Gül, Zafer Altun, Mustafa Şen ve Mehmet Ağırbaş bulunuyor.