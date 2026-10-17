Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun acı günü: Babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo uzun süredir tedavi görüyordu. Yaşar Bonomo'dan acı haber geldi. Şarkıcı Can Bonomo, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Can Bonomo, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo’yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın.”