Uyuşturucu iddiası sonrası Beyaz TV'den kovulduğu söylendi! Didem Delen itiraf etti: Hadise haberleri sahte yapıldı

Beyaz TV'de görev yapan iki sunucu hakkında uyuşturucu ticareti ve fuhuş iddiasıyla soruşturma açıldığı iddia edilmişti. Savcılığın, soruşturma hakkında Beyaz TV'ye bilgi vermesinin ardından, sunucuların işlerine son verildiği gündeme geldi. Sosyal medyada bu iki ismin Söylemezsem Olmaz sunucusu Pınar Eliçe ve Didem Delen olduğu konuşuldu.

Didem Delen bu iddiayı yalanlayarak suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Delen "Ben işten kovulmadım yaz döneminde tatile girdik. Eser sözleşmem var. Uyuşturucu, fuhuş başlığıyla yapılmış kasıtlı. Kovulan şahsın (yapımcı Bilal Özbilge) yapmış olduğu bir çalışma" dedi.

Bununla da kalmadı programın yapımcısı Bilal Özbilge hakkında olay iddialarda bulundu.

Özbilge'nin kanaldan kovulduğunu söyleyen Didem Delen, bir dönem olay olan Hadise-Rıza Sarraf haberleriyle ilgili de bir itirafta bulundu.

HADİSE İTİRAFI ŞOKE ETTİ

Delen, Söylemezsem Olmaz'da daha önce yer alan ekibin (Arto, Seren Serengil, Bircan Bali) Hadise hakkındaki iddiaları sunmasına değinerek bu haberlerin sahte şekilde düzenlendiğini iddia etti ve şunları söyledi:

"Dediler ya; Hadise ile Reza'nın yazışmaları var, öyle bir yazışma yok o yazışma fake yapılmış. Bunu programda yaptılar dava açtı tabii ki Hadise, ne diyeceklerdi ana akım medyaya haber düşmemiş hop bir haber bir düzen kuruldu. Sahte yazışmalar fake isimlerle yapılıyor. Biz yapmadık o haberleri bizden önceki ekip yaptı."

Seda Akgül'e açıklamalarda bulunan Didem Delen "Bu içerikleri bize sağlayan editör değil Bilal Özbilge isimli şahıstır" dedi.