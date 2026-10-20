Uzak Şehir 69. bölümde Kaya Nare'ye tokat attı! Senariste tepki yağdı

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir 69. bölümüyle 19 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Dizide Cihan, Alya’nın eşyalarını konaktan gönderdi. Öfkesine yenik düşen Cihan, Alya’nın gelinliğini parçaladı.

Ancak sosyal medyada konuşulan sahne bu olmadı. Dizide Kaya'nın Nare'ye tokat atması seyirciyi ayağa kaldırdı. Nare'nin alkol kullandığını düşünen Kaya Nare'ye tokat atınca Cihan duruma müdahale ederek “O eli bir daha kaldırırsan kardeş dinlemem!” dedi.

UZAK ŞEHİR'DEKİ O SAHNEYE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada Kaya'nın tokat sahnesine tepki yağdı. X'te sahnenin yayınlandığı paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle:



"Tamamen aklınızı mı kaçırdınız? Böyle bir sahneyi yazmak kimin fikriydi?"

"Bir kadına, hele hele ablasına el kaldırmak?! Bugün kendi ablasına el kaldırıyor, yarın annesine mi kaldıracak? Sonra karısına ve kızına mı? Böyle bir rezaleti çekerken hangi akılla düşünüyorsunuz?"

"Yuh senarist kafayı yemiş iyice, bu dizilerde de ne zaman reyting düşse kadına tokat atıyorlar"

"Kadına şiddetin zirve yaptığı ülkede bu sahne olmadı"

"Hiç olmadı bu sahne."

"Reyting düştü diye mi bu sahne? Tatsız."