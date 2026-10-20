Uzak Şehir 69. bölümde Kaya Nare'ye tokat attı! Senariste tepki yağdı

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir 69. bölümüyle 19 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Dizide Cihan, Alya’nın eşyalarını konaktan gönderdi. Öfkesine yenik düşen Cihan, Alya’nın gelinliğini parçaladı.
Ancak sosyal medyada konuşulan sahne bu olmadı. Dizide Kaya'nın Nare'ye tokat atması seyirciyi ayağa kaldırdı. Nare'nin alkol kullandığını düşünen Kaya Nare'ye tokat atınca Cihan duruma müdahale ederek “O eli bir daha kaldırırsan kardeş dinlemem!” dedi.
Sosyal medyada Kaya'nın tokat sahnesine tepki yağdı. X'te sahnenin yayınlandığı paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
“O eli bir daha kaldırırsan kardeş dinlemem!” #UzakŞehir @ayna_yapim @ayyapim @KanalD https://t.co/YakJ13XODF— Uzak Şehir Dizi (@Uzaksehirdizi) October 19, 2026