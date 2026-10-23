Uzak Şehir 70. Bölüm 2. fragmanı: Cihan nişanlanıyor, Alya fenalaşıyor

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık’ın üstlendiği Uzak Şehir’de olaylar bitmiyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde olduğu Uzak Şehir'de 70. bölümden 2. fragman geldi. 26 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümden gelen fragmana Cihan’ın Mirza’nın kızı ile nişanlanması damga vuruyor.

Yeni tanıtımda Mirza’nın teklifini mecburen kabul eden Cihan, nişanlanıyor. Ailesini ve sorumlu olduğu halkını koruyabilmek için gerekeni yapan Cihan’a bu karar konusunda Kaya sert çıkıyor.



Hastanede kendine gelen Ufuk’un mektupla ilgili söylediği sözler Alboralar nasıl bir gerçekle yüzleşecek sorusunu beraberinde getirirken Alya’nın kime silah çektiği ise merak konusu oluyor.



Hamile olduğunu öğrenen Alya’nın, Cihan’ın kollarında fenalaştığı anlarda Cihan’a gerçeği söyleyip söylemeyeceği ise yeni bölümde cevap bulacak.

SENARİSTE ELEŞTİRİ GELDİ

Fragmanda senariste Cihan'ın nişanlısının küçük olduğuna dair eleştiriler bulunurken Alya ve Cihan'ın teması ise seyircide heyecan yarattı. Sosyal medyada "Senarist bizle dalga geçiyor", "Senaristten biz CihanAl isterken onun yaptığı", "Utandır bizi senarist", "Küçücük kızı mı isteyecek saçmalık" eleştirileri dikkat çekti.