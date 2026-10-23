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Uzak Şehir 70. Bölüm 2. fragmanı: Cihan nişanlanıyor, Alya fenalaşıyor

Reytinglerini yeniden artıran Uzak Şehir'in 70. bölümünden 2. tanıtım geldi. Cihan'ın nişanlanması dikkat ederken Alya'nın ise karnına giren ağrı seyirciyi tedirgin etti. Cihan'ın istediği kızın kendisinden bir hayli küçük olması senariste tepkilere sebep oldu.

Uzak Şehir 70. Bölüm 2. fragmanı: Cihan nişanlanıyor, Alya fenalaşıyor

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık’ın üstlendiği Uzak Şehir’de olaylar bitmiyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde olduğu Uzak Şehir'de 70. bölümden 2. fragman geldi. 26 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümden gelen fragmana Cihan’ın Mirza’nın kızı ile nişanlanması damga vuruyor.

Uzak Şehir 70. Bölüm 2. fragmanı: Cihan nişanlanıyor, Alya fenalaşıyor 1

Yeni tanıtımda Mirza’nın teklifini mecburen kabul eden Cihan, nişanlanıyor. Ailesini ve sorumlu olduğu halkını koruyabilmek için gerekeni yapan Cihan’a bu karar konusunda Kaya sert çıkıyor.
Uzak Şehir 70. Bölüm 2. fragmanı: Cihan nişanlanıyor, Alya fenalaşıyor 2

Hastanede kendine gelen Ufuk’un mektupla ilgili söylediği sözler Alboralar nasıl bir gerçekle yüzleşecek sorusunu beraberinde getirirken Alya’nın kime silah çektiği ise merak konusu oluyor.
Uzak Şehir 70. Bölüm 2. fragmanı: Cihan nişanlanıyor, Alya fenalaşıyor 3
Hamile olduğunu öğrenen Alya’nın, Cihan’ın kollarında fenalaştığı anlarda Cihan’a gerçeği söyleyip söylemeyeceği ise yeni bölümde cevap bulacak.

Uzak Şehir 70. Bölüm 2. fragmanı: Cihan nişanlanıyor, Alya fenalaşıyor 4

SENARİSTE ELEŞTİRİ GELDİ

Fragmanda senariste Cihan'ın nişanlısının küçük olduğuna dair eleştiriler bulunurken Alya ve Cihan'ın teması ise seyircide heyecan yarattı. Sosyal medyada "Senarist bizle dalga geçiyor", "Senaristten biz CihanAl isterken onun yaptığı", "Utandır bizi senarist", "Küçücük kızı mı isteyecek saçmalık" eleştirileri dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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