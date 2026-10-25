Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'in sade tarzı!

Uzak Şehir dizisinde Pakize rolüne hayat veren Yaren Güldiken son dönemde özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettiriyor.

Uzak Şehir'de Şahin Albora’ya hayat veren Alper Çankaya'yla sette tanışarak sevgili olan Yaren Güldiken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken bir isim.

Uzak Şehir'in Pakize'si son olarak katıldığı bir davette verdiği pozları paylaştı. Sırt dekolteli elbisesiyle poz veren güzel oyuncuya beğeni yağdı.



Yaren Güldiken'in paylaşımına "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

Öte yandna kariyeri Uzak Şehir dizisiyle değişen Yaren Güldiken “Uzak Şehir benim ilk televizyon işim. Daha önce dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu" demişti.