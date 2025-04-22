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Yasa dışı bahis reklamından tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz davasında yeni karar!

Yasa dışı bahis reklamı nedeniyle hakkında açılan davada hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen Kerimcan Durmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme ara kararı açıkladı.

Yasa dışı bahis reklamından tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz davasında yeni karar!
Jale Uslu

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan ve 20 Şubat'ta tahliye edilen Kerimcan Durmaz'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

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İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Kerimcan Durmaz ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Durmaz, üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek mahkemeden beraatını talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar dosyanın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesini talep ettiyse de, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazı cevabının gelmediğinden cevabın beklenerek eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıya cevabın beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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Durmaz, ‘'Yargılama süreci devam ediyor o yüzden konuşmam pek uygun olmaz, teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz
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