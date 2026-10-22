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Yeraltı 19. bölümde Haydar Ali ve Sultan'ın yatak sahnesi konuşuldu

Yeraltı dizisinin 19. bölümüne Haydar Ali ile Sultan damga vurdu! Haydar Ali’nin geçmişiyle ilgili duyduğu konuşmanın ardından evliliğini sorgulamaya başlayan Sultan’ın yatak sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Yeraltı 19. bölümde Haydar Ali ve Sultan'ın yatak sahnesi konuşuldu

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı’nın yer aldığı Yeraltı dizisi 19. bölümüyle 21 Ekim Çarşamba akşamı erkana geldi.

Bozo ile Rüzgar arasındaki hesaplaşma, nezarethanede yaşananların ardından daha da sertleşti. Haydar Ali, Sultan ve Paşa’ya düzenlenen saldırı ise Bozo’nun öfkesini iyice artırdı. Saldırının arkasındaki ismi bulmak için harekete geçen Haydar Ali ve Paşa, kendilerini yeni bir hesaplaşmanın içinde buldu.

Yeraltı 19. bölümde Haydar Ali ve Sultan ın yatak sahnesi konuşuldu 1

Derya ve Ada’nın evde kalması Ceylan’ı rahatsız etmeye devam ederken, Ceylan ile Haydar Ali arasında yaşanan bir konuşma da ikisinin henüz birbirinden kopamadığını bir kez daha gösterdi. Haydar Ali'nin Melek ile yaptığı konuşmada ise "Kopamıyorum, kabul edip yoluma devam edemiyorum" dediğinde Sultan bu konuşmayı duydu.
Yeraltı 19. bölümde Haydar Ali ve Sultan ın yatak sahnesi konuşuldu 2

Sultan yeni evlendiği Haydar Ali’nin geçmişiyle ilgili duyduğu bir konuşmanın ardından evliliğini sorgulamaya başladı.

Yeraltı 19. bölümde Haydar Ali ve Sultan ın yatak sahnesi konuşuldu 3
Sultan yatakta ağlarken Haydar Ali odaya girdi. Sabahında ise Haydar Ali yatakta Sultan'a yakın davranmaya çalıştığında aldığı tepkiyle şaşkına döndü.
Yeraltı 19. bölümde Haydar Ali ve Sultan ın yatak sahnesi konuşuldu 4

Sosyal medyada Sultan ve Haydar Ali'nin yatak sahnesi konuşuldu. X'te "Hak edene hak ettiği gibi", "Sultan'a üzüldüm", "Haydar Ali utanmazsın", "Az bile yaptı", "Bu sahnede kalbim param parça oldu Sultanım" yorumları yapıldı.

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