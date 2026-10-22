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Yılmaz Erdoğan'dan Ekin Türkmen'e: 'Seksapelini çarçur ediyorsun'

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde rol alan Ekin Türkmen Yılmaz Erdoğan itirafıyla dikkat çekti. Oyuncu "Yılmaz Hoca bana, 'Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim, hiç kullanmıyorsun' diye şaka yapar" dedi.

Yılmaz Erdoğan'dan Ekin Türkmen'e: 'Seksapelini çarçur ediyorsun'

Ekmek Teknesi ile hafızalara kazınan ve son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi kadrosunda yer alan Ekin Türkmen, Sibel Arna’nın konuğu oldu.

Yılmaz Erdoğan’ın üzerine konuşan oyuncu samimi bir itirafta bulundu. Ekin Türkmen Erdoğan'ın kendisine takıldığı anlatarak şunları söyledi:

Yılmaz Erdoğan dan Ekin Türkmen e: Seksapelini çarçur ediyorsun 1

"Oyuncu olarak da şey şakası yapar bana çok. Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim diye. Hiç kullanmıyorsun der yani. Hiç kullanmıyorsun. Ben yani, yeni yeni biraz şey yapıyorum. Normalde de öyle bir kadınsın diyor kullanmıyorsun diyor."

Yılmaz Erdoğan dan Ekin Türkmen e: Seksapelini çarçur ediyorsun 2

"SANKİ RUH ÇAĞIRIYOR"

Türkmen devamında Yılmaz Erdoğan'ı anlatırken şunları söyledi:
Yılmaz Erdoğan dan Ekin Türkmen e: Seksapelini çarçur ediyorsun 3

"Konsantrasyonu çok yüksek. Yani şöyle aralarda biz dağılabiliyoruz, düşünebiliyoruz. Yılmaz hoca oynarken sanki ruh çağırıyor gibi. O karakter neyse o bir anda oluyor ve bir anda çıkabiliyor."

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Yılmaz Erdoğan Ekin Türkmen
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