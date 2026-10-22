MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yönetmen Ezel Akay ve tutuklu kardeşinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklanmıştı. Akay kardeşlerin uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yönetmen Ezel Akay ve tutuklu kardeşinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese 22 Temmuz’da operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifade için jandarma karakoluna götürüldü.

Yönetmen Ezel Akay ve tutuklu kardeşinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu 1

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada iki kardeşten kan ve saç örnekleri alındı.

Yönetmen Ezel Akay ve tutuklu kardeşinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu 2

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşten Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Kazım Akay tutuklandı. Yapılan test sonuçlarında Eren ve Ezel Akay’ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. (DHA)
Kaynak: DHA

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melek Mosso'nun nazardan korunma yöntemi şaşırttı!Melek Mosso'nun nazardan korunma yöntemi şaşırttı!
Fenomen dizide beklenmedik ayrılık! Yerine bakın kim getirildi Fenomen dizide beklenmedik ayrılık! Yerine bakın kim getirildi

Anahtar Kelimeler:
Ezel Akay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Özel okul öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı!

Özel okul öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı!

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Parasından faiz gelince çıldırdı! "Milyonları keselerle alıp..."

Parasından faiz gelince çıldırdı! "Milyonları keselerle alıp..."

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.