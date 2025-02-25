Yusuf Güney “İşte size merak edilen sevdiceğim” diyerek paylaştı! Yorumlar gecikmedi

Geçtiğimiz aylarda Yusuf Güney "Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var" ifadesiyle gündem olmuştu. Son dönemde ise kehanetleriyle adından söz ettiren Yusuf Güney röportajda "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yeni sevgilisini duyurdu. Güney, takipçilerine "İşte size merak edilen sevdiceğim. Andromedalı sevgilim" diyerek sosyal medyada hızla gündem oldu.

Yusuf Güney'e "Allah bir yastıkta kocatsın", "Düğünü astral de yaparsan gelemeyiz", "Abi yine formundasın" yorumları yağdı.

KEHANETLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Güney bir süre önce 'Zaman çok daraldı artık kıyametin sonuna geliyoruz' demişti. Yusuf Güney "Sana özel bir bilgi olsun, çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var" ifadelerini kullanmıştı.