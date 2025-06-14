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Zeynep Bastık konser sonrası paylaştı: Oynamaktan 1 kilo vermişim

Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alan Zeynep Bastık konseri bittikten sonra paylaşım yaptı. Bastık paylaşımında oynamaktan kilo verdiğini söyledi.

Zeynep Bastık konser sonrası paylaştı: Oynamaktan 1 kilo vermişim
Kubra Akalın

Oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık yoğun iş temposuna devam ediyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık sahne aldı. Gecede ilk olarak sevilen rock grubu Yüksek Sadakat sahneye çıktı. Grup, hit şarkılarıyla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konser boyunca izleyiciler şarkılara eşlik ederken, telefon ışıklarıyla oluşturulan görsel şölen geceye renk kattı.

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Yüksek Sadakat’in ardından sahneye çıkan Zeynep Bastık, enerjik performansı ve sahne şovlarıyla dikkat çekti. Bastık, repertuarındaki hareketli parçalarla dinleyenleri coşturdu.

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Tekirdağ konseriyle ilgili paylaşım yapan Bastık kilo verdiğini açıkladı.
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"Lan", "Ara" ve "Her Mevsim Yaz" gibi şarkılarla tanınan 31 yaşındaki Bastık Bastık yaptığı paylaşımda "9.8 oynamaktan 1 kilo vermişim, her şey için teşekkürler Tekirdağ" ifaelerini kullandı.

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Zeynep Bastık
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