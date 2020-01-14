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  4. Mahalle toplantıları devam ediyor

Mahalle toplantıları devam ediyor

YOZGAT HABERLERİ  | 14.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

Yerel seçim döneminde Gönül Belediyeciliği sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin, hemşerilerine yerel yönetimlerde söz sahibi olması için başlattığı Gönül Buluşmaları Mahalle Toplantıları devam ediyor.Gönül Buluşmaları ile Belediye faaliyetlerini ilk ağızdan anlatma fırsatı bulan Başkan Köse, Vatandaşların sorunlarını kayıt altına alarak çözülmesi için yeni bir dönem başlattı.Sıkılmadık bir el, talebi dinlenmedik tek bir hemşehriler kalmayacak anlayışı ile "Gönül Buluşmaları’nı" başlatan Başkan Köse, yeni dönem hakkında bilgiler verdi.Aşağı Çatak Mahallemizde bulunan mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Köse; "Göreve geldiğimiz günden bu güne elini sıkmadığımız, talebini dinleyemediğimiz hemşehrimiz kalmasın diye Yozgat’ımızın her köşesinde Gönül Buluşmalarımız sürüyor.

Yerel seçim döneminde Gönül Belediyeciliği sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin, hemşerilerine yerel yönetimlerde söz sahibi olması için başlattığı Gönül Buluşmaları Mahalle Toplantıları devam ediyor.
Gönül Buluşmaları ile Belediye faaliyetlerini ilk ağızdan anlatma fırsatı bulan Başkan Köse, Vatandaşların sorunlarını kayıt altına alarak çözülmesi için yeni bir dönem başlattı.
Sıkılmadık bir el, talebi dinlenmedik tek bir hemşehriler kalmayacak anlayışı ile "Gönül Buluşmaları’nı" başlatan Başkan Köse, yeni dönem hakkında bilgiler verdi.
Aşağı Çatak Mahallemizde bulunan mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Köse; "Göreve geldiğimiz günden bu güne elini sıkmadığımız, talebini dinleyemediğimiz hemşehrimiz kalmasın diye Yozgat’ımızın her köşesinde Gönül Buluşmalarımız sürüyor. Bu kez Yukarı Çatak Mahallemizin değerli sakinleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Bizleri en kalbi duygularla misafir eden mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu buluşmalarımızda ki amaç hemşehrilerimizin ilk ağızdan bizlere sorunlarını iletmesini sağlamak. Ama toplantılarımızda hiç bir sorun kulak ardı edilmesin diye tüm talepleri rapor altına alıyoruz. Bu raporlar ilgili müdürlüklerimizin faaliyet gösterdiği alanlara göre dağılıyor. Müdürlerimiz, sorunları en kısa sürede çözmek için gayretlerini sarf ediyor. Sorunların durumuna göre, çözülüp çözülmeyeceği hemşehrilerimize iletiliyor. Sürecin başından sonuna her konuda bilgi sahibi oluyorlar. Bu şekilde hemşehrilerimizi yerel yönetimimiz içerisinde söz sahibi yapmış oluyoruz. Mahallemize tekrar geldiğimizde tüm hemşehrilerimize tek tek hesap vererek şeffaf belediyecilik esasına uygun bir yönetim sergiliyoruz. Mahalle toplantılarımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Biz hizmetkarı olduğumuz kardeşlerimizin yanlarına giderek bizden taleplerini dinliyoruz" dedi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:08

Yozgat Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Yeşer Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Ovakent Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Güven Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
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