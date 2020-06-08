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Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 08.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Aydın’da sabahın erken saatlerinde bir evde çıkan yangın, dram dolu bir hayatı ortaya çıkardı.

Aydın’da sabahın erken saatlerinde bir evde çıkan yangın, dram dolu bir hayatı ortaya çıkardı. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını kırarak müdahale ettiği yangında, evde bulunan yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yangın sabah saat 06:00 sıralarında Efeler ilçe merkezi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1629 Raif Aydoğdu sokak 7 numaralı apartmanın 1. katında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir İtfaiyesi, içeride ses olmasına rağmen yanan dairenin kapsı açılmayınca kapıyı kırarak içeri girip alevlere müdahale etti. Bu sırada evde bulunan ve alevlerden etkilendiği için yaralı olan 35 yaşlarındaki Ö.A. isimli bir şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangınla birlikte dram dolu bir hayat çıktı
Ekiplerin evde yaptığı incelemede evin tüm odalarında adeta çöp yığınları ortaya çıktı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Ö.A. isimli şahsın bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı ve evi çöp eve çevirdiği öğrenildi. Kendi halinde biri olarak yaşadığı öğrenilen şahsın yaşadığı evde çıkan yangını şüpheli bulan ekipler, evde ve mahallede olay yeri incelemesi yaptı.
“Kimseye haber vermeden hortumla söndürülmeye çalışılmış”
Sebebi henüz belirlenemeyen yangının sabaha karşı çıktığı, ilk etapta evdeki yangının hortumla söndürülmeye çalışıldığı belirtildi. Büyük çapta maddi hasar oluşan evde yaşayan şahsın bir maden firmasında çalıştığı öğrenilirken, polis şüpheli bulunan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Sabah
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13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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