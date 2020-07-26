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Maicon, Galatasaray'a dönüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın El-Nassr takımında kiralık olarak forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.

Maicon, Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan'ın El-Nassr takımında kiralık olarak forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, sosyal medyadaki hesabından yaptığı veda paylaşımında, 1,5 sezondur formasını giydiği El-Nassr'ın yönetimi ve taraftarları ile takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Suudi Arabistan ekibinde güzel anlar yaşadığını aktaran 31 yaşındaki stoper, "Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı.

(AA)

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