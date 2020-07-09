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Malatya Barosu’ndan icra memuruna saldırıya tepki

MALATYA HABERLERİ  | 09.07.2020 17:09 | Son Güncelleme

Malatya Baro Başkanı Av.

Malatya Barosu’ndan icra memuruna saldırıya tepki

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, icra memurunun silahla yaralanması olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu tarz saldırıların hak ettiği cezaya çarptırılması için konunun tüm yargı sürecinde takipçisi olacağız” dedi.
Malatya’da göreve giden avukat ve icra memuruna karşı yapılan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, “Hukuki görevlerini yapmakta olan meslektaşımıza ve yanında bulunan icra memuruna yönelen mefhum saldırıyı kınıyoruz” dedi. Avukatlık mesleğinin bir taraf olma durumu değil, tarafsız olma ve hakkı yerine getirme mesleği olduğunu ifade eden Han, “Hakkı yerine getirmek için canla başla çalışan avukatlara ve yargı personellerine yönelen hiç bir saldırının meşruluğu ya da haklılığı söz konusu olamaz. Bu tarz saldırıların hak ettiği cezaya çarptırılması için konunun tüm yargı sürecinde takipçisi olacağız. Yaralanan icra müdürlüğü personeline ve olayı yara almadan atlatan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hukuku ve hakkı savunma kararlılığımızla meslektaşımızın ve yaralanan icra memuru arkadaşımızın süreç boyunca yanlarında olduğumuzu kamuoyuna deklare ederiz” ifadelerine yer verdi.
Olayın geçmişi
8 Temmuz günü Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki yaşanan olayda haciz işlemleri için evine gelen avukat ve icra memurları ile tartışan U.E.’nin silahla ateş açması sonucu icra memuru M.V. yaralanmış, şüpheli ise suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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