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Malatya Büyükşehir’den 438 milyonluk yatırım

MALATYA HABERLERİ  | 26.10.2020 17:28 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeni İtfaiye Merkez binasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Malatya Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve kente yapılan diğer yatırımların toplu açılışları gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir’den 438 milyonluk yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeni İtfaiye Merkez binasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Malatya Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve kente yapılan diğer yatırımların toplu açılışları gerçekleştirildi. Toplu açılış töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “18 yıllık iktidar süresince Türkiye’nin her tarafında hizmetlerin ayağa kalktığı gibi Malatya’da da hizmetler ayağa kalktı” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Malatya’da gerçekleştirilen diğer yatırımların toplu açılışları yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmete aldığı İtfaiye Merkez binasında gerçekleştirilen törende açılış konuşmalarını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 yıllık iktidar süresince Türkiye’nin her tarafında hizmetlerin ayağa kalktığını bu hizmetlerin ayrıca Malatya’da da ayağa kalktığını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatya’ya şu ana kadar 23 Milyar TL yatırım yapıldığını belirtti. Gürkan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hemşeri olarak, hemşeri kentinde ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Malatya Dar-ül Rifat’tır. Seçkin insanların yaşadığı şehirdir. Malatya zatül himme, himmetli insanların yaşadığı şehirdir. Himmetli zatların yaşadığı diyardan, seçkin insanların yaşadığı diyardan Sayın Cumhurbaşkanımıza selam olsun ve hoş geldiniz diyorum. Malatya’mızı şereflendirmişler ve onurlandırmışlardır. Halkımız sıcak ve coşku içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızı bağırlarına bastılar. Sayın Cumhurbaşkanımız 18 yıllık iktidar süresince Türkiye’nin her tarafında hizmetlerini inkişaf ettiği gibi Malatya’mızda da hizmetlerin inkişaf etmesinde büyük emekleri, büyük gayretleri ve çabası olan, şuan ki parayla 23 milyar lira olan eski parayla 23 kat trilyon Malatya’mıza hizmet akışı sağlandı. Battalgaziler burada kahramanlık destanı yazarken, Mevlanalar, Sadrettin Koneviler, İbnü’l Arabiler ilim destanları yazarken Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açmış olduğu yolda bizde Malatya’mıza hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrardan Dar-ül Rıfat’a ve seçkin insanların yaşadığı diyara hoş geldiniz diyorum. Güneşin altın yumurtası olarak tarif ettiğimiz altın kayısının diyarına hoş geldiniz diyorum. Himmetli zatların yaşadığı diyara hoş geldiniz diyorum. Kendilerini Malatya’mızda ağırlamaktan misafir etmekten Malatya halkı adına büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. En derin saygılarımı sunuyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir’den 438 milyonluk yatırım

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