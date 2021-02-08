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Malatya Büyükşehir’den hijyen çalışması

08.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı günleri değerlendirerek sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda yıkama çalışması gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı’nın Covid -19 salgını ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarını fırsata çeviren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde ve sokakları deterjanlı sularla yıkayarak cadde ve sokakların temiz bir görünüme kavuşturulmasını sağlıyor.İnönü ve Zabcıoğlu caddelerinde yıkama çalışması gerçekleştiren ekipler cadde üzerinde bulunan kaldırımları ve otobüs duraklarını deterjanlı sularla yıkadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı günleri değerlendirerek sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda yıkama çalışması gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı’nın Covid -19 salgını ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarını fırsata çeviren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde ve sokakları deterjanlı sularla yıkayarak cadde ve sokakların temiz bir görünüme kavuşturulmasını sağlıyor.
İnönü ve Zabcıoğlu caddelerinde yıkama çalışması gerçekleştiren ekipler cadde üzerinde bulunan kaldırımları ve otobüs duraklarını deterjanlı sularla yıkadı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yoğun emek harcadığımız bu süreçte uyarıları dikkate alarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri ve acil ihtiyaçları haricinde evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz. Ülke olarak hep birlikte mücadele edersek bu virüsten bir an önce kurtulabiliriz” ifadelerine yer verildi.

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