YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Büyükşehirden işaret dili eğitimi

Malatya Büyükşehirden işaret dili eğitimi

MALATYA HABERLERİ  | 24.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerle daha kolay iletişim kurulabilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik olarak işaret dili eğitimi gerçekleştiriliyor.Toplam 120 saat sürecek olan işaret dili eğitimini Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı bünyesinde usta eğitimci Ahmet Emre İnan veriyor.Personel, işaret dili alfabesi ve rakamları öğrenecekİnan, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak işaret dilinde özellikle vurgulamak istediğimiz personellerimizin işitme engelli vatandaşlarımızın taleplerini karşılarken iyi bir hizmet vermek için bazı temel kavramları bu derslerimizde teknik ve teorik olarak anlatacağız” dedi.İşaret Dili Eğitimi gören Büyükşehir Belediye Personellerine kurs sonunda katılım belgesi verilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerle daha kolay iletişim kurulabilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik olarak işaret dili eğitimi gerçekleştiriliyor.
Toplam 120 saat sürecek olan işaret dili eğitimini Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı bünyesinde usta eğitimci Ahmet Emre İnan veriyor.
Personel, işaret dili alfabesi ve rakamları öğrenecek
İnan, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak işaret dilinde özellikle vurgulamak istediğimiz personellerimizin işitme engelli vatandaşlarımızın taleplerini karşılarken iyi bir hizmet vermek için bazı temel kavramları bu derslerimizde teknik ve teorik olarak anlatacağız” dedi.
İşaret Dili Eğitimi gören Büyükşehir Belediye Personellerine kurs sonunda katılım belgesi verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Milli Eğitim’de skandal olay
Milli Eğitim’de skandal olay
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
2 bin 850 metre rakımda çalışma
2 bin 850 metre rakımda çalışma
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Malatya Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:09
Öğle
12:24
İkindi
15:48
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Büşra Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.