Malatya Büyükşehir’den LGS deneme sınavı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi deneme sınavı gerçekleştirildi. Sınavda, öğrenciler ter dökerek LGS’ye biraz daha hazırlıklı olma fırsatı yakaladılar.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nce ortaokul öğrencilerine yönelik yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında deneme sınavı yapıldı. Sözel ve sayısal alanlarda düzenlenen LGS Deneme Sınavı, Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde yapıldı. Yıllık yaklaşık olarak 2 bin ortaokul öğrencisinin yararlandığı etüt ve rehberlik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen LGS Deneme Sınavı’na 8’inci sınıfta olup Büyükşehir’in faaliyetlerine devam eden 423 öğrenci katıldı.

Maske, fiziki mesafe ve dezenfektan kurallarına uygun olarak düzenlenen sınavla öğrenciler bilgilerini ölçme ve sınav heyecanını yenme imkanını buldular.

Bilindiği gibi korona virüs salgını dolayısıyla yapılamayan yüz yüze eğitim yerine Büyükşehir Belediyesi uzaktan eğitim çalışmasını başlatmıştı. Kurs öğretmenlerinin anlatımıyla hazırlanan videolar, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) Youtube kanalında paylaşılmıştı. Öğrencilere derslerinde katkı sağlamak için faaliyetler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yaptığı LGS Deneme Sınavıyla da gençlere bir imkan daha sunmuş oldu.



