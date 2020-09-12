Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti

-Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sultangazi Şube Müdürü olarak görev yapan Battal Kanbay atandı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 2014 yılından itibaren yürüten Ali Tatlı’nın yerine, İstanbul Sultangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Battal Kanbay’ın atandığı öğrenildi.

Pütürge ilçesi doğumlu olan Battal Kanbay, Sultangazi Şube Müdürlüğü, Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 6 yıl yapan Ali Tatlı’nın ise Bakanlığa çekildiği öğrenildi. Tatlı, 6 yıl önce Muş il Milli Eğitim Müdürü iken, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine tayin olmuştu.



