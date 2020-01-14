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  4. Malatya ile Kırgızistan’da bir şehir kardeş şehir olacak

Malatya ile Kırgızistan’da bir şehir kardeş şehir olacak

MALATYA HABERLERİ  | 14.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçbek Ömür Aliyev, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Kültür A.Ş Genel Müdürü Kazım Aydın ve Büyükelçilik Müsteşarı Aibek Akaev eşlik etti.Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçbek Ömür Aliyev’i Malatya’da görmekten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Ata yurttan Anayurt’a gelmişler, kendilerine bu vesileyle hoş geldiniz diyorum.

Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçbek Ömür Aliyev, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.
Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Kültür A.Ş Genel Müdürü Kazım Aydın ve Büyükelçilik Müsteşarı Aibek Akaev eşlik etti.
Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçbek Ömür Aliyev’i Malatya’da görmekten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Ata yurttan Anayurt’a gelmişler, kendilerine bu vesileyle hoş geldiniz diyorum. Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan bunlar Türki coğrafya içerisinde bizim Atayurtlarımızdır. Bizler oraya gittiğimizde Ata yurdumuza, kendileri buraya geldiklerinde Anayurtlarına gelmiş oluyorlar. Kendilerini misafir olarak değil, ev sahibi olarak kabul etmelerini özellikle arz ediyorum” dedi.
Geçtiğimiz aylar içerisinde Özbekistan’a ve Türki coğrafyalara gittiklerini ve orada kendilerini ev sahibi gibi gördüklerini belirten Gürkan, “Gördüğümüz ilgi ve alakadan dolayı da son derece memnun olduk. Kırgızistan Büyükelçimizi burada ağırlamaktan dolayı büyük onur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum.
Malatya’mız özellikle Orta Asya Cumhuriyetlerimizle hem tarihsel bağları, soy ve kültürel anlamında olduğu gibi dil anlamında da çoğu kelimelerimiz büyük ölçüde, birbirleriyle örtüşüyor. Özellikle bizim büyüklerimizin konuştuğu lisanla, oradaki gördüğümüz lisanın birbiriyle örtüştüğünü gördüm.
Kırgızistan ülkemiz ve bizler için çok önemli bir ülkedir. Hem soy birliği, tarih ve kültürel birlik açısından da önemli bir ülkedir. Kırgızistan’ın özellikle teknolojik ve ekonomik anlamda gelişmesini arzu ediyoruz. Büyükelçimizin hem Türkiye’de büyükelçi olması, hem de Türkiye ile Kırgızistan arasında köprü kurma noktasındaki hassasiyet ve gayretlerini biliyorum. Tam yetkili Büyükelçilik ünvanının verildiğini de ifade ettiler. Kırgızistan’ın Türkiye’ye ve Türki Cumhuriyetlere ne kadar önem verildiğinin en temel göstergesidir. Ülkemizde de inanıyorum ki güzel köprüler oluşturulacaktır” ifadelerine yer verdi.
Malatya ile Kırgızistan’da bir şehir kardeş şehir olacak
Başkan Gürkan, “Kırgızistan ile Türkiye arasında yakın ilişkiler var. Bunu daha da yakınlaştırmak ve kardeş şehir ile de bunu taçlandırmak istiyoruz. Kırgızistan ile Malatya arasında bir köprü oluşturma açısında Kırgız şehirleri ile Malatya’mızı kardeş şehir yapmak arzusundalar. Bizde buna seve seve evet deriz. Kardeş Şehir konusunda ilgili birimlerimiz gerekli çalışmaları başlatarak kısa sürede sonuçlanacağına inanıyorum. “şeklinde konuştu.
Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçbek Ömür Aliyev de, “Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ata yurttan çok selam anayurtta getirdik. Ankara’dan Malatya’yı ziyaret edip, biz burada selamlaşıp, Malatya’da ekonomik, kültür ve sanat, anlamında işbirliği yapmak için bir araya geldik. Amacımız, Malatya ile Kırgızistan arasında köprü oluşturmak. İkili ilişkileri daha da artırmak istiyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçken Ömür Aliyev’e Kayısı ile Bronz Aslan heykeli hediye edildi.
Büyükelçi Kubaniçken Ömür Aliyev’de Kırgızistan ile ilgili Keçi yününden yapılmış panosunu Başkan Gürkan’a hediye etti.

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