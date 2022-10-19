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Malatya kayısısının üretim maliyetini çekirdeği karşılıyor

19.10.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısı çekirdeğinden yılın 9 ayında 12 milyon 563 bin dolar gelir elde edildi - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Üretici açısından geçmiş dönemde çok önem arz etmeyen aslında ekonomik olarak çok kıymeti olmayan bir ürün bugün artık üretim maliyetlerini karşılayacak kadar güçlü bir ekonomik gelir sağlıyor"

VOLKAN KAŞİK - Türkiye'nin kuru meyve ihracatında önemli bir yer tutan Malatya kayısısından sonra coğrafi işaret tescil belgeli "Malatya kayısı çekirdeği" de yurt dışı pazarında adından söz ettiriyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı ve Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da, kayısı kadar çekirdeği de pazarda yer buluyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip ürünü olan Malatya kayısısı dünyanın birçok ülkesinde ağızları tatlandırırken, çekirdeği ise ihraç edilen ürünler arasında yerini alıyor.

- "İhracatımız çok iyi gidiyor"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının hem meyvesinin hem de çekirdeğinin önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Kuru kayısı ihracatı devam ederken kayısı çekirdeği ihracatının da tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Özcan, özellikle ağustos ve eylül aylarında çekirdek dış satımında çok iyi sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Özcan, kayısı çekirdeği ihracatının dünyadaki badem piyasasıyla paralel hareket ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Özellikle ABD'de bu yıl yüksek miktarda badem üretimi söz konusu. Buna rağmen kayısı çekirdeği ihracatımız çok iyi gidiyor. Ağustos ayında yaklaşık 500 ton çekirdek ihracatı gerçekleştirdik eylülde ise 750 tonluk ihracat yaptık. Yılın 9 ayında ise 3 bin 314 ton çekirdek ihracatı yaparak karşılığında 12 milyon 563 bin dolar gelir elde ettik. Geçtiğimiz yıllara göre ihracat miktarında kısmen bir gerileme görünse de gelirde önemli artış söz konusu. Bu da tamamen kayısı fiyatlarının artışına paralel çekirdek fiyatlarında da artış söz konusu. Kayısı çekirdeği hem ülke hem de Malatya ekonomisine önemli gelir sağlıyor. Üretici açısından geçmiş dönemde çok önem arz etmeyen aslında ekonomik olarak çok kıymeti olmayan bir ürün bugün artık üretim maliyetlerini karşılayacak kadar güçlü bir ekonomik gelir sağlıyor."

- İtalya ilk sırada yer alıyor

Kayısı çekirdeği ihracatının en çok İtalya'ya gerçekleştirildiğini aktaran Özcan, "İtalya en önemli alıcılarımızın başında geliyor. Yaklaşık 2 bin ton kadar ihracat yaptığımız dönemler oldu. Almanya da en önemli alıcılarımız arasında yer alıyor." diye konuştu.

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