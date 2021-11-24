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Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te Öğretmenler Günü kutlandı

Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te Öğretmenler Günü kutlandı

Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Malatya'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda kutlama programı düzenlendi.

- Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesindeki törende ise İl Milli Eğitim Hakan Gönen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene öğrenciler de katıldı.

- Kahramanmaraş​​​​​​​

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman anıta çelenk bıraktı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman'ın konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da tören, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'un Hasan Hüseyin Çalışkan İlkokulu'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Vali Abdullah Erin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ile çok sayıda öğretmen katıldı.

- Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam etti.

Vali Recep Soytürk'ün konuşmasının ardından, başarılı öğretmenlere ve emekli olanlara belgeleri verildi. Program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi, öğrencilerin müzik dinletisi ve adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.

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