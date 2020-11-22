Malatya Valiliğinden okul onarım ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama:

Malatya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan okul onarım ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haber ve açıklamalarda Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan okul onarım ihalelerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialara yer verildiği belirtildi.

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, okul binaları depreme karşı güçlendirme işleri, okul binalarının yıkım işleri ve sağlık hizmet binalarının yapımına ilişkin bazı ihale işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak araştırma yapmak üzere valiliğin onayıyla vali yardımcısı görevlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali Yardımcısı tarafından hazırlanan araştırma raporunda, iddia konularının kapsamı ve teknik hususlar içermesi nedeniyle uzmanlık bilgisi ve tekniği ile incelenmesi gerektiği belirtilmesi nedeniyle, valiliğimizin 11.11.2020 tarihli yazısıyla, iddialara ilişkin ihale işlemlerinde sorumluluğu olan görevliler hakkında ön inceleme ve disiplin soruşturması yapılması amacıyla İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiştir. Yapılacak ön inceleme neticesinde, söz konusu ihalelerde usulsüzlük yapıldığının ve kamu zararına sebebiyet verildiğinin tespit edilmesi halinde sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak konu yargıya intikal ettirilecektir."

