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Malatya'da 13 su kaynağına 2,5 milyon yavru sazan bırakıldı

22.09.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 13 su kaynağına 2,5 milyon yavru sazan bırakıldı

Malatya'da "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 13 su kaynağına 2,5 milyon yavru sazan bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, program kapsamında il genelindeki göl, gölet ve barajı bulunan 10 ilçede hayata geçirildi.

İlçelere nakliyesi yapılan toplam 2,5 milyon yavru sazan, 13 su kaynağına bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 3. Bölge Su Ürünleri Avcılık Kooperatif Başkanı Çetin Kılıç, balıklandırma faaliyetleriyle il sınırlarında bulunan su kaynaklarında, hem sürdürülebilir su ürünleri tüketimi ve su ürünleri varlığının arttırılmasını hem de istilacı türler tarafından nesli tehdit altında bulunan doğal sazan türünün stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

KIlıç, stokların yenilenmesiyle ilde rekreasyon alanlarında sportif olta balıkçılığı faaliyetlerinin devamlılığının da sağlanacağını kaydetti.

Balıklandırma çalışmasına İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, ilçe kaymakamları, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik ve İlçe Tarım ve Orman müdürleri katıldı.

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Malatya su kaynakları

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