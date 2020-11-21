YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da belediye otobüslerinde HES kodu ertelendi

Malatya’da belediye otobüslerinde HES kodu ertelendi

MALATYA HABERLERİ  | 21.11.2020 10:56 | Son Güncelleme

Malatya’da Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında HES Kodu zorunlu uygulaması ertelendi.Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen entegrasyon çalışmalarının devam ediyor olması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30 Ekim 2020 tarih ve 2020/135 no’lu kararıyla belirlenen Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında HES Kodu zorunlu uygulama tarihinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen toplu taşıma kartlarının kişiselleştirilmesi ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip ikinci bir karar alınıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Malatya’da Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında HES Kodu zorunlu uygulamasına 20 Kasım itibariyle geçilme kararı önceden alınmıştı.

Malatya’da belediye otobüslerinde HES kodu ertelendi

Malatya’da Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında HES Kodu zorunlu uygulaması ertelendi.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen entegrasyon çalışmalarının devam ediyor olması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30 Ekim 2020 tarih ve 2020/135 no’lu kararıyla belirlenen Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında HES Kodu zorunlu uygulama tarihinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen toplu taşıma kartlarının kişiselleştirilmesi ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip ikinci bir karar alınıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.
Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Malatya’da Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında HES Kodu zorunlu uygulamasına 20 Kasım itibariyle geçilme kararı önceden alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce tatilci geri döndüYüzlerce tatilci geri döndü
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:10
Öğle
12:18
İkindi
14:54
Akşam
17:17
Yatsı
18:37

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Aydın Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.