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Malatya’da cadde ve kaldırımları yıkanıyor

15.02.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağını değerlendirerek, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda yıkama çalışması gerçekleştiriyor.Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonlarını en iyi şekilde değerlendirerek sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde, sokak ve kaldırımları deterjanlı sularla yıkayarak temiz bir Malatya için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağını değerlendirerek, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda yıkama çalışması gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonlarını en iyi şekilde değerlendirerek sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde, sokak ve kaldırımları deterjanlı sularla yıkayarak temiz bir Malatya için çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı araç ve yaya trafiğinin az olmasını fırsata çeviren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, çalışmalarını 7/24 esasına göre çalışarak hijyen çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Çalışmalar kapsamında Tevfik Temelli Caddesi, Turgut Temelli Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, Fuzuli Caddesi ve Sivas Caddesi ekipler tarafından temizlendi. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hayatlarını idame ettirebilmeleri için ekiplerimiz yoğun bir çaba içerisinde çalışmalarını sürdürmekleler. Salgının Dünya’yı ve Ülkemizi olumsuz bir şekilde etkilediği bu süreçte vatandaşlarımızın özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle riayet etmeleri ve acil ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edersek bu virüsten biran önce kurtulabiliriz” ifadelerine yer verildi.

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