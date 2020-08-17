Malatya’da Covid-19’a sıkı denetim

Malatya’da artış gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarını aza indirmek için yetkililer denetimlerini sürdürüyor.

Vali Aydın Baruş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata’nın katıldığı Covid-19 önlemleri denetiminde, düğün ve kafeler kontrol edildi.

Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirleri kontrol edildi. Sokak düğünlerini de denetleyen yetkililer, korona virüs salgını ile mücadelenin en etkili 3 kural maske, mesafe ve temizlik olduğunu hatırlattılar.

Vali Baruş, düğün denetiminde, oyun, halay ve dansın yasak olduğunu hatırlatarak, düğünü olan genç çiftlere mutluluklar diledi.

Sabahın erken saatlerinde servis araçlarını denetleyen Vali Baruş, servis araçlarında korona virüs salgınından korunmak amacıyla alınan önlem ve tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Denetimler esnasında servis şoförlerine gerekli uyarılarda bulunup servis içerisindeki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Baruş, “Vatandaşlarımızın kendi sağlığı ve sevdikleri için alınan tedbirlere harfiyen uyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

