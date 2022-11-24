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Malatya'da freni patlayan kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

24.11.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde freni patlayan odun yüklü kamyonun başka bir kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

M.Ü (25) yönetimindeki odun yüklü 44 KL 946 plakalı kamyon Kurşunlu Mahallesi yakınlarında freninin patlaması sonucu önünde seyreden C.A. (36) idaresindeki 44 NE 763 plakalı başka bir odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü M.Ü. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Malatya

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