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Malatya'da güzellik merkezinden engelli kızlara ücretsiz hizmet

05.08.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da güzellik merkezinden engelli kızlara ücretsiz hizmet

Malatya'da güzellik merkezi işleten Ayten Ciğerci, "Mutlulukta Engel Tanımıyoruz" sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle engellilere ücretsiz hizmet veriyor.

Ciğerci, gazetecilere, 10 yıldır sektörde hizmet verdiğini söyledi.

Engelli kızların bazılarının kendi öz bakımlarını yapmada yetersiz kalabildiğini belirten Ciğerci, "Engelli kızlarımızın öz bakım becerileri konusunda yetersiz olabileceğinin düşündük. Onlara bir nebze de olsa yardımcı olmak için böyle bir proje başlattık." diye konuştu.

Ciğerci, alilerin sosyal medya üzerinden kendisine ulaşarak, randevu alabileceğini bildirerek, her yaş grubundan engelli kızların kampanyadan yararlanabileceğini bildirdi.

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