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Malatya'da hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 27.02.2020 10:29 | Son Güncelleme

Malatya'da hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Malatya'da hakkında hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 Şubat'ta Ankara Çocuk Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden M.Y'nin (17) kentte bulunduğunu belirledi.

Hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y, saklandığı Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 53 suç kaydı bulunan M.Y, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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