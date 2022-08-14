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Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

14.08.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Y.K. (41) yönetimindeki 38 AEV 874 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolu kağıt fabrikası önündeki kavşakta M.S.K. (50) idaresindeki 02 DZ 509 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan G.K. (8), M.Y.K. (6), H.N.K. (4), B.K. (44), H.K. (43), Ö.K. (23), M.N.K. (21), Y.K. (11) ve E.E.K. (7) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekibine teslim edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

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