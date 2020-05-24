YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da Korona gölgesinde sessiz bayram

Malatya’da Korona gölgesinde sessiz bayram

MALATYA HABERLERİ  | 24.05.2020 15:37 | Son Güncelleme

Bu yıl korona virüsün gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da sessiz geçiyor.

Bu yıl korona virüsün gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da sessiz geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentte, caddeler bayramda boş kaldı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Her bayramda cıvıl cıvıl olan sakak ve caddeler bu bayramda boş kalırken, kentte sadece güvenlik güçleri ve kısıtlamadan muaf olanlar dışarıda görev yapıyor.
Öte yandan Bayramın birinci günü saat 12.00 ile 18.00 arasında dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise havanın yağışlı olması nedeniyle dışarı çıkamadılar. Dışarı çıkan yaşlıların da boş caddelerde yürüyüş yaptığı görülürken, bazı yaşlı vatandaşlar da kendilerine yürüme mesafesinde yer alan yakınlarının bayramlarını kutladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAşk bitti! Karantina ayrılıklarıAşk bitti! Karantina ayrılıkları
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

İnci kefali balığını muhteşem göçü devam ediyor

İnci kefali balığını muhteşem göçü devam ediyor

Gaziantep'te 16 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Gaziantep'te 16 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:19
Sabah
05:02
Öğle
12:29
İkindi
16:21
Akşam
19:45
Yatsı
21:21

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Önen Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Malatyalı futbol adamı Katipoğlu yeniden Osmanlıspor’a başkan oldu

Malatyalı futbol adamı Katipoğlu yeniden Osmanlıspor’a başkan oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.