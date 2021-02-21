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Malatya’da köy okullarına 180 ton dezenfektan desteği

21.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Malatya’da köy okullarına 180 ton dezenfektan desteği

Malatya’da korona virüs normalleşme adımları kapsamında köy okullarında yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullara 700 bin civarında maske ve 180 ton dezenfektan desteği sağlandı.Korona virüs pandemisi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinden sonra kırsal mahalle okullarının tekrar eğitime açılmasıyla Malatya’da okullara 700 bin civarında maske ve 180 ton dezenfektan dağıtıldı.

Malatya’da korona virüs normalleşme adımları kapsamında köy okullarında yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullara 700 bin civarında maske ve 180 ton dezenfektan desteği sağlandı.
Korona virüs pandemisi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinden sonra kırsal mahalle okullarının tekrar eğitime açılmasıyla Malatya’da okullara 700 bin civarında maske ve 180 ton dezenfektan dağıtıldı. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, geçen hafta öğrencilere kavuşmanın mutluluğunun yaşadıklarını belirterek, yüz yüze eğitim sürecinin sıkıntısız sürdürmek için çalışma yaptıklarını vurguladı. Kanbay, 15 Şubat’ta köy okullarında eğitimin başlamasıyla ilgili olarak, “Tüm okulları eğitim ve öğretime hazırlamak amacıyla çalışmalar yaptık. Okullarımızda temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Okullara 700 bin civarında maske ve 180 ton dezenfektan dağıttık. 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlattığımız kırsal mahalle okullarında dezenfektan ve maskeler dağıtıldı. Oturma düzenleri de sosyal mesafeye göre ayarlandı. İlimizde toplam 400 okulun ders zilini çaldık’’ dedi.

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