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Malatya’da küçükbaş hayvan yetiştiricileri eğitiliyor

08.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Malatya’da hayvancılığın geliştirilmesi için başlatılan ‘Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi’ ile hayvan yetiştiricileri eğitiliyor.Malatya’nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde yürütülen ‘Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi’ kapsamında Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya’da hayvancılığın geliştirilmesi için başlatılan ‘Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi’ ile hayvan yetiştiricileri eğitiliyor.
Malatya’nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde yürütülen ‘Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi’ kapsamında Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda hayvan sağlığı, yeni teşvikler, destekler ve küçükbaş hayvan ağılları gibi bazı konularda yetiştiriciler bilgilendirildi. Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit’in yanı sıra Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, Malatya Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, tarım ilçe ve birlik teknik personelleri ile Islah projesindeki yetiştiriciler katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, iki ilçede uygulanan projenin hayvancılık ve hayvanların verim kalitesinin artırılması adına önemli olduğunu söyledi. Proje ile birlikte kentteki küçükbaş hayvan sayısının önümüzdeki sezon daha da artacağını ifade eden Macit, “Hiçbir yayla ve meramızın boş kalmasını istemiyoruz. Hayvancılığı el birliği ile daha güzel yerlere taşıyacağız” dedi.
Birlik Başkanı İhsan Akın ise amaçlarının yetiştiricileri bu tür toplantılarla yeni gelişmeler hakkında bilgilendirmek olduğunu ifade ederek, “Ayrıca kuzuların doğumları da yavaş yavaş başladı. Bu nedenle hayvanların küpelerini güncel olarak takıp, tartımlarınızı ve kontrollerinizi yaparak listeleri bizlere bildirmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Uygulanan proje ile hayvan üretiminde verimliliği arttırmayı hedeflediklerini de kaydeden Akın, birlik olarak da teknik ekiple birlikte sahada olduklarını ve yetiştiricilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Dr. Selami Aygen’da yetiştiricilerin katkı ve emekleri ile projeleri başarılı bir şekilde yürüttüklerini ifade ederek “Küpe güncellemeleri ile ilgili yönetmelik değişikliği oldu. Bu anlamda işletmelerinizde ki hayvanlarınızın güncellemelerini muhakkak yaptırın” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Yazıhan ve Arapgir ilçesi ıslah projesi teknik personelleri Ayşegül Karakuş ve Emre Elçi, yetiştiricilere yönelik yemlikler ve küçükbaş ağılları ile ilgili sunum yaparak bilgilendirdi. Birçok yetiştirici, kurumlar da yaşadığı sorun ve sıkıntıları dile getirirken çözüm noktasında da birebir görüşmeler yapıldı.
Programın sonunda toplantıya katılan yetiştiricilere Birlik tarafından bastırılan materyaller dağıtıldı.

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