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Malatya'da lunaparkta "gondol"dan düşen kişi öldü

09.07.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da lunaparkta "gondol"dan düşen kişi öldü

Malatya'da lunaparktaki "gondol"dan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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