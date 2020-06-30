YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Malatya'da temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

MALATYA HABERLERİ  | 30.06.2020 10:28 | Son Güncelleme

Malatya'da temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Malatya'da belediyede görevli temizlik işçisi, bulduğu içinde para ve kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Ferhat Karabağ, Çöşnük Mahallesi'nde temizlik yaparken kaldırımda bir cüzdan buldu.

Cüzdanda 4 bin 200 lira, kurum ve kredi kartları olduğunu gören Karabağ, durumu amirine bildirdi. Kredi kartları ve ruhsattan yola çıkan belediye görevlileri, cüzdanın Erdal Yar'a ait olduğunu belirledi.

Kaybettiği cüzdanını almak için belediyeye gelen Yar, cüzdanı bulan temizlik görevlisi ve ilgili birim müdürüne teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, göstermiş olduğu dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı Ferhat Karabağ'ı tebrik ederek, "Bu hareket takdire şayandır. Evladımızın yapmış olduğu davranışın birçok insana örnek olması gerekir. Helal olmayan bir lokmayı kendisine, ailesine ve etrafındakilere yedirmeyen insanlar varken, ülkemiz ilelebet varlığını koruyacaktır. Personelimizi göstermiş olduğu dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cüzdanın sahibi Erdal Yar ise temizlik görevlisinin topluma örnek olacak bir davranışa imza attığını belirterek, "Arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İçinde yüklü miktarda para vardı, bir kuruşuna dahi dokunulmadan bana teslim edildi. Kendilerinden Allah razı olsun. Böyle bir zamanda yapılan bu hareket beni çok ama çok duygulandırdı. Bu davranış topluma örnek olacak bir davranış. Arkadaşımız insanlığın ölmediğini bizlere gösterdi. Bu örnek davranışından dolayı Battalgazi Belediyesine ve personeline çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Temizlik görevlisi Ferhat Karabağ ise günlük yaptığı temizlik sırasında bir bina önünde kaldırımda cüzdan gördüğünü anlatarak, içinde para ve kredi kartları olan cüzdanı yanına alarak, durumu amirine bildirdiğini, amirlerinin de sahibine ulaşarak cüzdanını teslim ettiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:10
Sabah
04:59
Öğle
12:35
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:43

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Bulvar Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Şireli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Mısır Tarlasına Kenevir Ekmişler

Mısır Tarlasına Kenevir Ekmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.