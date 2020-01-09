Malatya’da Üniversite Mahallesi kuruldu

Malatya’da Üniversite Mahallesi kurulurken, muhtarlık seçimi de 1 Mart Günü yapılacak.

Battalgazi 1.ilçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yeni kurulan üniversite mahallesine ait muhtarlık bölgesi listeleri 17-30 Ocak 2020 tarihleri arasında askıya çıkartılacaktır. İlgili seçim, 1 Mart 2020 pazar günü şehir gösteren mevkiinde bulunan Malatya Anadolu Lisesi’nde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır" denildi.

