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Malatya'da üreticinin 3 bin kilogram tütününü çalan şüpheli yakalandı

05.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Malatya'da üreticinin 3 bin kilogram tütününü çalan şüpheli yakalandı

Malatya'da bir çiftçinin 3 bin kilogram tütününü çalan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi'nde üretici A.H.T'ye ait evin deposunda bulunan 3 bin kilogram kuru tütünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları takip sonucu tütünleri çalan M.Ç'nin ürünleri Çayır Mahallesi'nde bulunan bir yakınına ait depoda sakladığını belirledi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, depoda ele geçirdiği tütünleri sahibine teslim etti.

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