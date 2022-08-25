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Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

25.08.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 operasyon düzenlendi.

Ekipler, 636 gram sentetik uyuşturucu, 287 yeşil reçeteye tabi hap, 30 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek ile 90 adet sahte 100 lira ele geçirdi, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 11 zanlıdan 9'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya uyuşturucu narkotik

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