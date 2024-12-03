Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 22-30 Kasım tarihlerinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 537 sentetik hap, 313 gram sentetik uyuşturucu, 85 gram esrar, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 9 mm çapında 250 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.