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  4. Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

AA AA
03.12.2024 09:24
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 22-30 Kasım tarihlerinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 537 sentetik hap, 313 gram sentetik uyuşturucu, 85 gram esrar, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 9 mm çapında 250 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Malatya uyuşturucu

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