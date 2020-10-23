Malatya’ya yeni bir cazibe merkezi kazanacak

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde hayata geçirdiği vizyon projeler ile ilçenin güzelliğine güzellikler katan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yıldıztepe’de yapmayı planladığı, içerisinde ise seyir terası, teleferik, restaurant, adrenalin park, amfi tiyatro ve konser alanının yer alacağı Yıldıztepe Rekreasyon Projesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak.

Battalgazi’nin turizm potansiyelini yükseltecek ve ilçenin güzelliklerine güzellik katacak vizyon projelerden bir tanesi daha Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile hayata geçmeye hazırlanıyor. Çanakkale ve İstanbul gibi büyük illerde örneğine rastlanabilen projelerden bir tanesi Battalgazi’de hayata geçirmek için kolları sıvayan Başkan Güder, hazırlanan Yıldıztepe Rekreasyon Projesi, 25 Ekim Pazar günü Malatya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

‘Yıldıztepe rekreasyon projesi’ Malatya’ya değer katacak

Battalgazi sınırları içerisindeki Yıldıztepe bölgesinde yapılması planlanan ve içerisinde ise Seyir terası, teleferik, restaurantlar, kafeteryalar, gezi bahçesi, çocuk oyun alanları, adrenalin park, amfi tiyatro, su öğeleri, gözlem alanı, hortikültürel terapi alanları, cam kafeterya, konser alanı, kamelyalar, bisiklet ve yürüyüş yolları, doğa sporları ile ilgili birçok alanın olacağı bu vizyon proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay vermesi halinde ilçeye kazandırılacak. Bölgenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, olumsuz ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin azaltılması, engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu, sosyokültürel hayatın gelişmesine ve göçün önüne geçilmesi amaçlanarak hazırlanan bu tarihi proje, diğer illere de örnek olacak. Malatya’daki bütün anten vericilerinin de bir merkezde toparlanması hedeflenen bu büyük proje, bölgede ilk olma özelliği gösteriyor. Malatya’nın tanıtımına da katkı sunacak olan bu dev projeyi hayata geçirmek için büyük çaba ortaya koyan Başkan Güder, insanı ve tabiatıyla göze çarpan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarının altını çizdi.