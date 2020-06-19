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Malazgirtli gençler üniversite sınavına kütüphanede hazırlanıyor

MUŞ HABERLERİ  | 19.06.2020 14:47 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesindeki öğrenciler, üniversite sınavına Malazgirt Halk Kütüphanesinde hazırlanıyor.27-28 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrencilerin Malazgirt Halk Kütüphanesine yoğun ilgi gösteriyor.

Muş’un Malazgirt ilçesindeki öğrenciler, üniversite sınavına Malazgirt Halk Kütüphanesinde hazırlanıyor.
27-28 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrencilerin Malazgirt Halk Kütüphanesine yoğun ilgi gösteriyor. Açıklamalarda bulunan Kütüphane Müdürü Takyettin Taş, “27-28 Haziran 2020’de yapılacak üniversite sınavları için öğrencilerimize sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalışma masaları hazırladık. Her bir masamızda bir kişi çalışacak şekilde ayarladık. Öğrenciler derslerini yaptıktan sonra tüm masalara hijyen uygulaması yapıyoruz. Gençlerimizin böyle rahat bir ortamda ders çalışmaları son derece önemli. İlçe Kaymakamımız Emre Yalçın’ın talimatları doğrultusunda öğrencilerimizin üniversite sınav kaynak kitaplarını temin ettik. Bizlere her zaman desteklerini sunan kaymakamımız ve milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ederiz” dedi.

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