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Malazgirt’te “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması

MUŞ HABERLERİ  | 12.03.2020 08:53 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından organize edilen ‘Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok’ uygulaması kapsamında jandarma personeli, geçici köy korucuları ve köy muhtarları bilgilendirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının uyuşturucu ile mücadele ayı ilan edilmesi dolayısıyla Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Malazgirt Kaymakamlığı Kültür Merkezinin konferans salonunda jandarma personeli, geçici köy korucuları, köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi.Sunumun ardından narkotik köpeği "Caka"nın da kullanıldığı arama çalışması uygulamalı olarak gösterildi.Narkotik madde arama köpeği ‘Caka’ seyirciler arasına gizlenmiş uyuşturucuyu iki dakika içinde bulması şaşkınlıkla izlendi.

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından organize edilen ‘Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok’ uygulaması kapsamında jandarma personeli, geçici köy korucuları ve köy muhtarları bilgilendirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının uyuşturucu ile mücadele ayı ilan edilmesi dolayısıyla Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Malazgirt Kaymakamlığı Kültür Merkezinin konferans salonunda jandarma personeli, geçici köy korucuları, köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi.
Sunumun ardından narkotik köpeği "Caka"nın da kullanıldığı arama çalışması uygulamalı olarak gösterildi.
Narkotik madde arama köpeği ‘Caka’ seyirciler arasına gizlenmiş uyuşturucuyu iki dakika içinde bulması şaşkınlıkla izlendi.

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