Malazgirt’te depremzedeler yararına yardım kampanyası

Yardım kampanyasının açılışını Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Müftüsü Vekili Bekir Orman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey yaptı. Yardım kampanyasından elde edilecek gelirler, Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine gönderilecek. Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya; Okul Müdürü Sedat Esen, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Okul öğrencilerinden Şilan Demir, depremzedeler için ne yapabileceklerini düşünürken yardım kampanyası düzenleme fikrinin ortaya çıktığını belirterek, "Umarım kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına küçük de olsa bir katkımız olur" ifadelerini kullandı.

Programa Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Müftüsü Vekili Bekir Orman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

