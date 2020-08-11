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Malazgirt’te korona virüs tedbirleri denetimi

MUŞ HABERLERİ  | 11.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve iş yerlerinde denetim yapıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında park ve bahçeler, iş yerleri, çarşı merkezi, kafe ve birçok alanda ekipler tarafından denetim yapıldı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve iş yerlerinde denetim yapıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında park ve bahçeler, iş yerleri, çarşı merkezi, kafe ve birçok alanda ekipler tarafından denetim yapıldı. Kaymakam Emre Yalçın ve Belediye Başkanı Cengiz Altın da denetimlere katılarak, ilçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Kaymakam Emre Yalçın, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.
Kaymakam Emre Yalçın ile birlikte ilçe merkezindeki denetime Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, belediye ekipleri katıldı.

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