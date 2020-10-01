Malazgirt’te ‘Solis’ marka traktörün bayiliği açıldı

Yanmar ve Solis ortaklığında üretilen yeni nesil traktörler Muş’un Malazgirt ilçesinde açılan bayide satılmaya başlandı.

Japonya’nın ve dünyanın önemli isimlerinden Yanmar ve Hindistan’ın önde gelen firması Sonalika ortaklığında üretilen yeni nesil traktörler, Adaksu Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Uzundemir öncülüğünde Malazgirt ilçesinde görücüye çıktı. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Malazgirt ilçesinde yaşayan vatandaşların tek gelir kaynağı olan tarım ve hayvancılıkla uğraşması üzerine dünyaca ünlü traktör markalarının da bu bölgeye yoğun ilgisi artıyor.

Adaksu Petrol A.Ş. Firması Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Uzundemir öncülüğünde Malazgirt’e getirilen ‘Solis’ markalı traktörler çiftçilere tanıtıldı. Son yıllarda gelişen teknoloji, güç ve konfor traktör satışlara olumlu yönde yansıyor. Traktörde güç ve konforu seçen çiftçiler, eski traktörlerini yenisi ile değiştiriyor.

Malazgirt merkezde bayilik açan ‘Solis’, son model traktörlerini çiftçilerin beğenisine sunuyor. Adaksu Petrol A.Ş. Firması Yönetim Kurulu Başkanı ve Solis Traktörleri Ana Bayisi Cevdet Uzundemir, Malazgirt’in en önemli tarım bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Tarım makinelerinde teknoloji her geçen gün gelişiyor. Tarımın vazgeçilmez makinesi ise traktördür. Bu sebeple çiftçimiz traktörde yaşanan teknoloji ve konforu yakından takip ediyor ve iyisini kullanmaya çalışıyor" dedi.

Traktörleri kendini ispatlamış teknolojisini ve konforunu hızla geliştiren bir marka olduğunu ifade eden Uzundemir, “Bu sebeple çiftçilerimiz diğer ilçelere veya illere gitmek durumunda kalıyordu. Bizde bayilik alarak kaliteli ve dünyaca ünlü bir marka olan ve çiftçi kardeşlerimizin cebinin dostu bu traktörleri Malazgirt çiftçisinin beğenisine sunduk. Çiftçilerimiz traktörlere yoğun ilgi gösteriyor, satışlarımıza başladık. Çiftçi günün büyük bir bölümünü traktör üzerinde geçiriyor. Bu sebeple traktörü rahat, kullanımı kolay ve iyi bir konfora sahip olması gerekiyor. Servisimiz ile hizmetinizdeyiz. Çiftçilerimiz başka yerlere gitmeden merkezde hizmet alabilecek" şeklinde konuştu.

