YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe’de akaryakıt istasyonunda satırlı kavga kamerada

Maltepe’de akaryakıt istasyonunda satırlı kavga kamerada

08.08.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de akaryakıt istasyonunda karşılaşan iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

Araç sürücülerinden biri istasyonda bulunan markete girerek tezgahtan aldığı satırla aracın camına vurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe’de bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda karşılaşan 2 araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflardan biri market içerisinde bulunan gıda bölümüne giderek tezgahtan aldığı satırla dışarı çıktı ve diğer sürücüye ait aracın camına vurdu. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandıEvini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı
Deprem bölgesi Malatya’ya yatırım desteğiDeprem bölgesi Malatya’ya yatırım desteği
Kadınların yeni adresi: Bayrampaşa Kadın Yaşam MerkeziKadınların yeni adresi: Bayrampaşa Kadın Yaşam Merkezi
Anahtar Kelimeler:
Maltepe

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
06:00
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:53

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Çarşamba

Safranbolu eczanesi
Kadikoy
Günay eczanesi
Fatih
Aydos eczanesi
Kartal
Cumhuriyet eczanesi
Kadikoy
Gamze eczanesi
Arnavutkoy
Darüşşifa eczanesi
Basaksehir
Sur eczanesi
Esenler
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.